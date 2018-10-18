Наставник «Автодора» Сергей Мокин: «Вклад в успех внесли все без исключения»

В домашнем матче 1-го тура группы «D» Кубка ФИБА-Европа саратовский «Автодор» одержал победу над израильским «Ирони» со счетом 75:64.

Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин подвел итог поединка:

— Неудачно начав, ребята проявили настоящий мужской характер и переломили ход встречи. В первой половине позволили «Ирони» набрать много очков «второго шанса», однако после большого перерыва наладили подборы и взяли свой щит. Рады, что после серии невыразительных матчей наконец смогли добиться уверенной победы.

Вклад в итоговый успех внесли все без исключения баскетболисты, выходившие на паркет. Огромную пользу на обеих сторонах площадки принес Бьюфорд. Агрессивно на щитах действовал Кравиш, хорошую игру продемонстрировали Маклин и Голден. Не слишком удачно сыграл Михайловский, но от него в силу возраста пока рано требовать стабильного баскетбола. Яркая игра Забелина не стала неожиданностью, ведь на тренировках он попадает довольно часто. К сожалению, в этом сезоне у центрового не получалось реализовать свой потенциал в официальных матчах. Сегодня Артему это удалось, что должно придать уверенности, — сказал наставник.