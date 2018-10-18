Районы и города Татарстана получат 7,5 млрд рублей субвенций на поддержку детских садов

7,5 млрд рублей субвенций должны получить бюджеты муниципальных районов и городских округов Татарстана в 2019 году на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В частности, Казани планируется предоставить субвенции в объеме 2,164 млрд рублей, передает корреспондент «Реального времени» с заседания Госсовета РТ.

Также сегодня депутаты приняли в первом чтении бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на 2019 год с дефицитом в 41,5 млн рублей.