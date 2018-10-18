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Золотые слитки «Татфондбанка» продали на торгах за 13 млн рублей

10:59, 18.10.2018
Золотые слитки «Татфондбанка» продали на торгах за 13 млн рублей
Фото: pixabay.com

Имущество ПАО «Татфондбанк» продали на торгах на сумму более 13 млн рублей.

ООО «Касмет» приобрело несколько золотых слитков на 5,2 млн рублей. Покупателем остального стало физлицо Елена Чечулина.

Договоры были заключены 28 сентября, сообщает конкурсный управляющий.

Ранее предприятию также были проданы несколько золотых слитков на почти 3,2 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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