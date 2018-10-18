«Татагролизинг» приобрел на торгах имущество «Агрофирмы «Татарстан» за 86 млн рублей

АО «Татагролизинг» стало победителем в торгах по имуществу ООО «Агрофирма «Татарстан».

По лоту № 1 с «Татагролизингом» заключен договор купли-продажи от 16 октября 2018 года. Цена приобретения имущества составила 86 млн рублей, говорится в сообщении конкурсного управляющего «Агрофирмы «Татарстан», опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Единым лотом проданы 65 земельных участков, семь из которых находятся в залоге, 35 зданий (33 — в залоге), строительные материалы под демонтаж (180 единиц), транспортные средства и сельского хозяйственное оборудование (285 единиц, еще 132 находятся в залоге).

Кроме того, в лот включены 3626 голов сельскохозяйственных животных (еще 4443 находятся в залоге), а также права требования ООО «Агрофирма «Татарстан» на общ. сумму свыше 26 млн рублей к трем дебиторам.

Напомним, что в июне «Татагролизинг» приобрел на торгах имущество «Агрофирмы «Татарстан» за 46 млн рублей. При этом начальная стоимость лота составляла 289 миллионов рублей.