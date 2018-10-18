Эксперты назвали вероятной причиной аварии «Союза» ошибку при сборке — СМИ

Большинство экспертов, расследующих аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», сходятся на том, что причиной был не производственный брак.



Эксперты называют вероятностной причиной повреждение бокового блока при сборке ракеты-носителя уже в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны.

Отмечается, что «Роскосмос» обещает завершить доклад о причинах инцидента к концу недели.

Ранее СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали.