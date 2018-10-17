Итоги дня: стрельба в Керчи, глава Следкома РТ и референдум по пенсионной реформе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 октября.

Сегодня главной новостью дня стало нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент колледжа устроил серию взрывов и расстрелял учащихся и преподавателей. По последним данным, погибли 19 человек. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Также в среду Центризбирком окончательно похоронил идею о референдуме по вопросу пенсионной реформы. Инициативным группам было отказано в проведении общероссийского референдума. Согласно законодательству, если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, Центризбирком прекращает процедуру по реализации референдума.

«Реальное время» выяснило, что глава Следственного управления СКР по РТ Павел Николаев пока останется руководителем татарстанского управления ведомства. Он будет занимать должность в статусе исполняющего обязанности. Ранее появлялась информация что глава российского Следкома Александр Бастрыкин переведет Николаева в Москву.

Тем временем врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным. Они обсудили вопросы участия башкирских компаний в тендерах «Башнефти».

Россия сократила вложения в гособлигации США до 14 млрд долларов. Эти новости привели к прогнозам снижения курса доллара. Важным фактором стало и решение Китая сократить вложения в американские бумаги.