Минэкономразвития предложило отменить уголовное наказание за валютные нарушения

Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы.



Блок инициатив по дальнейшей либерализации валютного законодательства вошел в план «Трансформация делового климата» (ТДК), который Минэкономразвития разработало вместе с экспертами и бизнесом, передает РБК.

Отмечается, что план дальнейшей либерализации валютного контроля поддерживают в Минфине и Банке России. «Мы видели отдельные предложения Минэкономразвития и частично их поддерживаем», — заявили в пресс-службе регулятора.

Ранее В Минфине РФ предложили вдвое снизить штрафы за ряд нарушений валютного законодательства. Речь идет о послаблениях для российских экспортеров за нарушение сроков зачисления валютной выручки. Сами сроки предлагается увеличить до 30 дней.