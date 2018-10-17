Россия пригрозила Польше санкциями за снос памятника

Россия может ввести политические и экономические санкции против политических деятелей из-за сноса памятника советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.



«Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам», — приводит «Коммерсантъ» слова первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

По его словам, шаги экономического характера нужно подробно проанализировать, чтобы «не навредить себе».

Ранее власти Варшавы заявили, что готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке.

Ранее Евросоюз одобрил новый режим введения санкций из-за создания или применения химического оружия. Теперь ЕС сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия или используют его где-либо.