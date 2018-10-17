В России могут определить критерии анонимности в интернете из-за пиратского контента

Министерство культуры России в рамках борьбы с «пиратством» в интернете предлагает закрепить механизм внесудебной блокировки анонимных сайтов и ввести четкие критерии анонимности.



Среди критериев — непринятие владельцем сайта мер по заявлению правообладателя об удалении нелегально размещенного контента в рамках внесудебного механизма, а также невозможность направить заявление об ограничении доступа к контенту в адрес владельца сайта из-за отсутствия достаточной информации, передает «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

Отмечается, что абсолютное большинство заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер и исковых заявлений правообладателей подается в отношении сайтов, владельцев которых невозможно установить.

При этом судебный механизм постоянной блокировки занимает 6-8 месяцев, в течение которых владельцы этих сайтов не являются на судебные заседания.

Напомним, в 2017 году в Роскомнадзор заблокировал 8 тыс. пиратских ресурсов. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. При этом более половины пиратского контента — кинопродукция.