Эксперты допустили отмену маткапитала в будущем

Эксперты предположили, что материнский капитал в России может быть в будущем отменен.

По их мнению, решение премьер-министра России Дмитрия Медведева об ужесточении контроля за использованием средств материнского капитала и то, что этих денег не хватает для покупки жилья, ведут к отмене таких выплат.

Специалисты отметили, программа исчерпала себя и стала поводом для злоупотреблений, передает Ura.ru.

При этом ранее сообщалось, что саму программу правительство России планирует продлить после 2021 года. Кроме того, Медведев планирует еще и расширить возможности для использования этих денег.