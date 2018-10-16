Эксперты допустили отмену маткапитала в будущем
Эксперты предположили, что материнский капитал в России может быть в будущем отменен.
По их мнению, решение премьер-министра России Дмитрия Медведева об ужесточении контроля за использованием средств материнского капитала и то, что этих денег не хватает для покупки жилья, ведут к отмене таких выплат.
Специалисты отметили, программа исчерпала себя и стала поводом для злоупотреблений, передает Ura.ru.
При этом ранее сообщалось, что саму программу правительство России планирует продлить после 2021 года. Кроме того, Медведев планирует еще и расширить возможности для использования этих денег.ОбществоЭкономикаФинансы
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