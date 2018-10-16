Профессор КФУ рассказал об аномально теплой погоде в Казани

В Казани в ближайшие 10 дней ожидается аномально теплая погода. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«Температурные показатели будут выше нормы на 4—5 градусов <...> Дело в том, что властвующий в Москве блокирующий антициклон не пропускает к нам холодный воздух», — цитирует профессора пресс-служба университета.



Так, завтра в городе ожидается 10°C днем и 2°C ночью, в четверг будет +9°C, в пятницу — 10°C выше ноля, в пятницу — 11°C. Выходные, по словам профессора, будут такими же теплыми: 8—10 градусов тепла.

Напомним, Гидрометцентр, напротив, прогнозирует окончание бабьего лета в субботу, 20 октября.