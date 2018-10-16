Помощник депутата Госдумы возглавил «Газпром теплоэнерго Казань»

Помощник депутата Госдумы РФ Ильдар Галимов стал гендиректором «Газпром теплоэнерго Казань».

Информация о назначении Галимова появилась в системе «СПАРК-Интерфакс». На сайте «Газпром теплоэнерго Казань» он указан в качестве генерального директора.

«Газпром теплоэнерго Казань» занимается производством и поставкой тепловой энергии, горячей и хозяйственно-питьевой воды, а также эксплуатацией коммунальных сетей в РТ и Поволжском регионе.



Ильдар Фаатович Галимов родился в 1979 году в Казани. Окончил Институт экономики, управления и права по специальности «Финансы и кредит».

С 2012 года занимал должность генерального директора ООО «Проектно-консалтинговая фирма Терра». С 2015 года стал директором по развитию и работе с органами власти ООО «Газпром теплоэнерго Казань».