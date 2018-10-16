«Видеообщение в интернете» — обучающий курс от «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Видеообщение в интернете» — очередная, седьмая часть расширенного курса по программе «Азбука интернета». Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.



Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они отличаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

Расширенный курс программы «Азбука интернета» (16+) разрабатывается «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) (16+). Здесь же размещены:

электронная версия базового учебника;

все выпущенные модули расширенного курса;

полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса — методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.





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