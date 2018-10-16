Мединский заявил, что рэп в будущем станет частью русской культуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что рэп в будущем может стать частью русской культуры за счет ее исключительной «восприимчивости ко всему чужому».

«Русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива, восприимчива ко всему чужому. Всемерно отзывчива, как говорили наши классики. Балет не русское искусство, но все считают, что это русский балет сейчас», — цитирует министра «Интерфакс».

Он также заявил, что считает первым русским рэпером крупнейшего советского поэта Владимира Маяковского.

Ранее Мединский попросил глав регионов внести инициативы по развитию российского кино. В том числе предложения о новых механизмах финансовой поддержки.