Больше половины жителей Казани считают ее лучшим городом для карьерного роста — опрос

55% жителей Казани считают ее лучшим городом для карьерного роста.

Это позволило занять столице Татарстана шестое место в общем рейтинге городов, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса рекрутингового портала SuperJob.

Лидерами рейтинга стали Москва (74%), Санкт-Петербург (72%) и Тюмень (66%). Аутсайдерами являются Омск и Тольятти: здесь карьерных оптимистов только по 16%.

Опрос прошел 1 — 10 октября в 37 городах России с население более 500 тыс. человек старше 18 лет. Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, в остальных городах — по 900 респондентов.

Ранее Казань вошла в топ рейтинга городов России по уровню средней зарплаты. На зарплату здесь, по словам аналитиков, можно купить 2,28 фиксированного набора товаров и услуг.

При этом Казань вместе с Уфой и Оренбургом стали лидерами ПФО по уровню зарплат. Среди городов России столица Татарстана заняла 22-ю строчку, Уфа оказалась на 29-м месте, а Оренбург — на 34-м.