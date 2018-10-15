Павел Падакин забросил первую шайбу за «Нефтехимик»

Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Павел Падакин, который недавно был обменян из казанского «Ак Барса» на двух молодых хоккеистов, оформил свою первую шайбу в составе «волков». Павел забил гол в матче против своей бывшей команды ХК «Сочи», при счете 0:2.

Однако в конечном счете нижнекамский клуб все же проиграл южанам 2:4. Вторую шайбу в составе нижнекамцев забросил чешский защитник Адам Полашек.

Напомним, что Павел Падакин перебрался в «Ак Барс» в нынешнее межсезонье, однако летом получил травму и так и не провел за казанцев ни одного официального матча. В сентябре «барсы» решили его обменять.

Падакин является капитаном нижнекамцев пока травмирован Эмиль Галимов.



