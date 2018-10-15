«Уфа-2» не удержала победный счет в Тольятти

В очередном матче первенства России по футболу во втором дивизионе (зона «Урал-Приволжье») ФК «Уфа-2» в гостях встречался с тольяттинской «Ладой». В первом круге в Уфе волжане выиграли благодаря пенальти — 1:0.

На этот раз уфимцы владели игровым преимуществом и открыли счет на 75-й минуте, когда Вячеслав Журавлев выбежал один на один с вратарем — 1:0. Через пять минут Линар Мухаметшин удвоил результат ударом головой в правый угол — 2:0.

Однако хозяева не сдались и на 89-й минуте и в добавленное время забили два гола и ушли от поражения — 2:2. Это первая ничья уфимцев в текущем турнире и четвертое очко на выезде. С семью очками «Уфа-2» замыкает турнирную таблицу.