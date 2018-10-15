Итоги дня: покушение на Скоблионка, первый рабочий день Хабирова и переход Абдуллина в СИНХ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 октября.

Главной новостью дня татарстанского масштаба стало покушение на убийство казанского предпринимателя Михаила Скоблионка, которое произошло сегодня утром. Мужчина и его помощница пострадали от взорвавшейся на столе бомбы, которую ему прислали в коробке. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух человек».

Также среди региональных новостей следует отметить переход бывшего главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина на работу в «Связьинвестнефтехим». Какую именно должность он займет, пока неизвестно, однако в компании уточнили, что директор СИНХа Валерий Сорокин останется на месте.

Тем временем в Башкирии сегодня на новом месте стал осваиваться врио главы региона Радий Хабиров. Он уже отчитал чиновников за нелегальных перевозчиков в Уфе. После оперативного совещания в отставку подал министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров. Хабиров пояснил, что в свою новую команду возьмет тех, кто хочет и готов решать проблемы людей.

Ну а среди федеральных новостей важнейшей новостью дня стало письмо Центробанка России, разосланное банкам. В нем говорится, что компании и предприниматели начали использовать для обналичивания денег автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.

По-прежнему не утихает тема выборов в Хакасии. Избирком региона сегодня сообщил, что может отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ Валентина Коновалова с выборов главы региона. В этом случае его противник Александр Мяхар от «Партии роста» снимется с выборов и они пройдут с единственным кандидатом от КПРФ.