Песошин подписал постановление о создании культурного центра имени Пушкина
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании «Культурного центра имени А.С. Пушкина».
Основными целями деятельности учреждения станет «сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры».
Функции и полномочия учредителя центра будет осуществлять Министерство культуры РТ, сказано в постановлении.
Где именно разместится культурный центр имени Пушкина, в документе не уточняется. При этом указано, что штатная численность учреждения составит «28,8 единицы».
Ранее президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане скоро откроется культурный центр имени Пушкина. В 2019 году в республике отметят 220 лет со дня рождения поэта.ОбществоКультура Татарстан
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