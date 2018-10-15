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Песошин подписал постановление о создании культурного центра имени Пушкина

17:01, 15.10.2018
Песошин подписал постановление о создании культурного центра имени Пушкина
Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании «Культурного центра имени А.С. Пушкина».

Основными целями деятельности учреждения станет «сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры».

Функции и полномочия учредителя центра будет осуществлять Министерство культуры РТ, сказано в постановлении.

Где именно разместится культурный центр имени Пушкина, в документе не уточняется. При этом указано, что штатная численность учреждения составит «28,8 единицы».

Ранее президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане скоро откроется культурный центр имени Пушкина. В 2019 году в республике отметят 220 лет со дня рождения поэта.

ОбществоКультура Татарстан
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