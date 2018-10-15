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В Казани закрыли смотровую площадку Чаши на зимний период

17:29, 15.10.2018
В Казани закрыли смотровую площадку Чаши на зимний период
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 15 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрыта на зимний период.

Отмечается, что за 2,5 месяца ее посетили более 40 тыс. жителей и гостей города, так как площадка была недоступна летом для посещений из-за фестиваля болельщиков, который проводился на территории возле Чаши, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, после чемпионата мира ее открыли уже 2 августа, а не 8-го, как предполагалось.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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