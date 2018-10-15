«Салават Юлаев» не собирается подписывать Вильяма Нюландера

Накануне издание Sportsnet сообщило, что нападающий «Торонто» Вильям Нюландер может перебраться в уфимский «Салават Юлаев». Однако в пресс-службе уфимского клуба сообщили, что информация об интересе к Нюландеру не имеет под собой никаких оснований.

В прошедшем сезоне 22-летний швед провел 82 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (20+41) очко. В плей-офф в 7 матчах он набрал 4 (1+3) очка.

Напомним, что Нюландер до сих пор не подписал новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» из-за разногласий в условиях сделки.

