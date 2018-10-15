Асгат Сафаров: «Чем больше мы выигрываем, тем больше хочется побеждать»

Фото: фото Эрика Добролюбова

Руководитель аппарата президента Республики Татарстан, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров в беседе с корреспондентом «Реального времени» оценил уровень конкуренции в чемпионате России по хоккею на траве, а также важность 16-го чемпионства казанской команды в отечественных первенствах.

— «Динамо-Казань» вот уже 16 раз становилось чемпионами. Нет ощущения пресыщенности победами, не приелось чувство доминирования?

— Ну как может быть пресыщение от побед? Чем больше мы выигрываем, тем больше хочется побеждать. Это аксиома. Вообще, я сам по себе по характеру, как и все «динамовские» команды, настроен только на победу. Других задач и целей мы не ставим перед командами.

Насколько это сложно, понимаем только мы сами, потому что с каждым годом становится все сложнее. Потому что наши конкуренты в совершенстве изучают нашу команду, вплоть до индивидуального разбора по игрокам. Но от того и приятнее, что с каждым годом все сложнее побежать. Победы нужны, важны и никаких пересыщений быть не может. Задача — побеждать дальше! — сказал Асгат Сафаров.