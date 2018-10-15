Спортивный юрист: «Если Тигиев употреблял вещество как допинг, то дисквалификация составит 4 года»
Спортивный юрист Александр Ксенофонтов дал свою оценку ситуации вокруг футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева и найденного в его моче амфетамина.
«Стандартная дисквалификация за употребление амфетамина — два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то срок дисквалификации составит четыре года.
При этом хочу сказать в защиту Тигиева, что, скорее всего, он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться, потанцевать — это обычный случай.
По всему миру ловят таких спортсменов. Они ведь тоже люди, со своими слабостями», — прокомментировал юрист расследование.СпортФутболОбществоПроисшествия
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