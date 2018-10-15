ВК «Урал» уступил на старте сезона «Факелу»

ВК «Урал» с поражения стартовал в новом сезоне волейбольной Суперлиги России. Первую встречу уфимцы провели на выезде с новоуренгойским «Факелом».

Хозяева площадки оказались сильнее, выиграв со счетом 3:0 (25:16, 25:23, 25:21).

«В составе «Урала» не играли легионеры — диагональный нападающий Родион Мискевич и доигровщик Олег Антонов, которые тренируются в Уфе по индивидуальной программе», — сообщает пресс-служба ВК «Урал».

Самым результативным игроком матча стал Клюка, набравший 20 очков (15 — атака, 4 — блок, 1 — подача). В составе уфимцев — Евгений Рыбаков с 12 очками (11 — атака, 1 — подача).



Следующий матч «Урал» снова проведет на выезде. Соперником станет «Нова». Игра состоится 21 октября в Самаре.