Баскетболисты «Уфимца» проиграли дублю ЦСКА

Баскетболисты «Уфимца» в упорном матче уступили московскому ЦСКА-2 в 1/16 Кубка России.

— Проигрывать в этом поединке никто не собирался, ведь на кону была путевка в 1/8 Кубка России. Это было ясно уже по результатам первой четверти, которую соперники завершили со счетом 19:19, — сообщает пресс-служба уфимцев. — По ходу матча инициатива переходила от одной команды к другой. Однако отсутствие двух лидеров в составе «Уфимца» Павла Громыко и Артема Исакова в итоге сказалось на финальном счете. ЦСКА-2 в концовке игры сумел оторваться от уфимского коллектива на 7 очков (71:64) и одержал победу.

В 1/8 Кубка России москвичи сыграют с баскетбольным клубом «Новосибирск».