Новости происшествий

10:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись автобус и семь автомобилей

09:30, 15.10.2018
На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись автобус и семь автомобилей
Фото: pixabay.com

Массовая авария с участием восьми транспортных средств произошла на трассе Пермь — Екатеринбург в понедельник утром, 15 октября.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей. Как выяснилось, последние были на летней резине.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение транспорта затруднено в сторону Екатеринбурга

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург насмерть разбился водитель «Яндекс.Такси».

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты