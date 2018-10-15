На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись автобус и семь автомобилей

Массовая авария с участием восьми транспортных средств произошла на трассе Пермь — Екатеринбург в понедельник утром, 15 октября.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей. Как выяснилось, последние были на летней резине.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение транспорта затруднено в сторону Екатеринбурга

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург насмерть разбился водитель «Яндекс.Такси».