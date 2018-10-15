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В Казани за два года убрали под землю 73 км «подвесов»

09:18, 15.10.2018
В Казани за два года убрали под землю 73 км «подвесов»
Фото: uslugi.tatarstan.ru

За 2 года в Казани убрали под землю 73 км подвесных линий связи. На это потратили 70 млн рублей. Об этом сообщили на деловом понедельнике.

Всего с 2011 года из ранее существующих 2 094 км переведено под землю 1 339 км. Операторы связи для реализации проекта привлекли инвестиции в объеме 1,9 млрд рублей.

В 2018 году в проект поквартального перевода линий связи вошли три квартала, а это 231 дом и 118 км подвесных линий.

Ранее стало известно, что к концу 2021 года в Казани все подвесные линии связи переведут под землю.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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