В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой

В иранской провинции Басра 111 тыс. человек отравились питьевой водой из-за ее загрязнения. В середине сентябре сообщалось о 27 тыс. отравившихся.

Как передает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, рост отравлений связан с началом учебного года, так как среди отравившихся много школьников.

Представитель ООН также призвал власти Ирака активнее решать эту проблему.

Ранее стало известно, что в Татарстане за последние три года в рамках ФЦП «Чистая вода» построили 133 скважины, но на сегодня исправны лишь 78, или 58,6%. При этом соответствуют санитарным нормам менее 40%.

Как получилось, что вместо чистой воды татарстанцам поставили техническую, а где-то и вовсе ее лишили, — подробнее в материале «Реального времени».