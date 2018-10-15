Глава NASA прослезился, говоря об аварии «Союза»

Глава NASA Джим Брайденстайн едва не расплакался, отвечая на вопросы журналистов об аварии ракеты-носителя «Союз».

Он рассказал, что астронавт Ник Хейг 5 лет учил русский, чтобы поучаствовать в этом запуске.

«Это была его первая поездка на МКС. И я уверен, что он разочарован», — сказал Брайденстайн и добавил, что гордиться Хейгом.



Он также назвал российского космонавта Алексея Овчинина героем. По его словам, в сложной ситуации оба действовали очень профессионально.

«Какое-то время мы не знали, что с ними происходит», — сказал Брайденстайн дрожащим голосом и едва не заплакал.



Он также отметил работу коллег из «Роскосмоса» в момент аварии. Брайденстайн добавил, что авария не повлияет на дальнейшее сотрудничество NASA и «Роскосмоса» и выразил надежду, что следующий совместный запуск ракеты пройдет успешно.



Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали. СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. Новый запуск «Союза» к МКС может состояться 28 ноября.