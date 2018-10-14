Юрист Telegram Павел Чиков расскажет казанцам, как не сесть за репост

Юрист мессенджера Telegram, адвокат, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков расскажет жителям Казани о правилах поведения в Интернете.

Гостям в студии также расскажут, что делать, если правоохранительные органы уже пришли за пользователем, говорится в сообщении пресс-службы КФУ.



Дискуссия состоится 16 октября в Казанскоом федеральном университете, среди других спикеров — ведущий программ телевизионного дискуссионного клуба — журналист, советник ректора КФУ Юрий Алаев, блогеры Альберт Бикбов, Нияз Латыпов и другие.

В этом году в России возбуждено около 500 уголовных дел в отношении пользователей соцсетей за размещение, репосты и лайки материалов, которые правоохранительные органы трактуют как экстремистские.

Ранее Верховный суд РФ не признал лайки и репосты достаточным поводом для возбуждения уголовного дела. В суде заявили, что необходимо в судах доказывать не совершенное действие в соцсетях, а его умысел.



После пленума ВС Следком начал закрывать дела за лайки и репосты, в том числе дело Марии Мотузной и Андрея Безбородова.