Глава Ингушетии рассказал о совете Путина по общению с протестующими в республике

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора дал главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову совет по общению с протестующими против передачи земель Чечне.



По словам Евкурова, Путин уточнил, какая обстановка в регионе и какая нужна помощь.

«Он сказал, что „да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии". Это мне Владимир Владимирович лично сказал», — рассказал Евкуров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Евкурова, люди в Ингушетии «устали» от протестов, и все действия по принятому решению о границе должны проходить только через процедуру судебных решений.

«От этого стояния ничего не изменится и не должно измениться. Законы уже вступили в силу», — подчеркнул Евкуров.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.

Некоторые парламентарии высказались за повторное голосование, сославшись на фальсификации результатов голосования. Однако парламент Ингушетии инициативу отклонил.