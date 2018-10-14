Глава Ингушетии рассказал о совете Путина по общению с протестующими в республике
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора дал главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову совет по общению с протестующими против передачи земель Чечне.
По словам Евкурова, Путин уточнил, какая обстановка в регионе и какая нужна помощь.
«Он сказал, что „да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии". Это мне Владимир Владимирович лично сказал», — рассказал Евкуров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Евкурова, люди в Ингушетии «устали» от протестов, и все действия по принятому решению о границе должны проходить только через процедуру судебных решений.
«От этого стояния ничего не изменится и не должно измениться. Законы уже вступили в силу», — подчеркнул Евкуров.
Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.
Некоторые парламентарии высказались за повторное голосование, сославшись на фальсификации результатов голосования. Однако парламент Ингушетии инициативу отклонил.ОбществоВласть
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