В Нижегородской области снизились цены на свинину, вермишель и лук

В Нижегородской области снизилась стоимость на свинину, вермишель и лук. Данные на начало октября приводит Нижегородстат.

Согласно информации ведомства, килограмм свинины подешевел на 1,5% — стоимость составила 249 рублей. Цены на вермишели уменьшилась на 1,5% — 51,6 рублей за килограмм. Больше всего упала цена на лук – снижение равняется 5,2% — 19,98 рубля за килограмм.

Также в регионе снизились средние цены на морковь, муку и яблоки.

Напомним, госдолг Нижегородской области снизился на 3,2 миллиарда рублей.