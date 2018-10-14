Трамп признал отставание США от России в создании космических войск

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отстал от Москвы и Пекина в сфере создания космических войск.



По его словам, Пентагон в настоящее время работает над созданием шестого вида американских вооруженных сил — космических, передает РИА «Новости».

«Между тем, Китай уже приступил к этому, Россия уже начала (создавать космические войска. — прим. ред.). Но у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее на свете снаряжение, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли в мире», — добавил Трамп.

Напомним, Трамп дал поручение Министерству обороны о создании военно-космических сил в июне 2018 года. При этом представители Пентагона выступали против этой инициативы из-за неоправданных масштабных организационных перемен.

Ранее Минобороны России по поручению верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина провело учения стратегических ядерных сил.