Данис Зарипов: «В первом периоде мы, честно, вообще не понимали, что происходит»

Капитан «Ак Барса» и автор заброшенной шайбы в матче против ХК «Сочи» (5:1) поделился мыслями, как команде удалось оформить первый домашний разгаром сезона.

— В целом по игре мы были достойны победы, не позволили сопернику многое сделать. В первую очередь, это наша оборона, защитники сегодня грамотно отыграли, не позволили сопернику почувствовать игру на нашем пятаке. Почти вся игра в нашей зоне проходила в углах и за воротами. Ну и грамотные контратаки, розыгрыши и голы привели к положительному результату. Как бы удивительно это не звучало, преимущество в четыре шайбы — это немало для нас. Очень рады, смогли реализовать созданные моменты, довести игру до победы и порадовать зрителей.

— Что можете сказать об игре своей тройки нападения сегодня?

— В первом периоде мы, если честно, вообще не понимали, что происходит и что мы делаем на льду. В принципе, это уже не первая такая игра. Но ничего страшного, мы все втроем понимаем, что был небольшой спад. Сейчас я не скажу, что мы вышли на пик формы, но второй период получился положительным — забили два гола сразу друг за другом. Продолжаем работу в том же направлении. Сезон длинный, я прекрасно знаю, что только октябрь на дворе – еще семь месяцев мы будем вести эту работу перед плей-офф, а там уже самое главное будет.

— Вспомните свою заброшенную шайбу. Было время подумать?

— Я никогда свои голы не описывал. Пусть это сделают те, кто видел со стороны, потому что они специалисты и поинтереснее опишут его, — передает слова Зарипова корреспондент «Реального времени».