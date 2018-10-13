Суд арестовал имущество и счета Глушакова

Никулинский суд Москвы арестовал имущество и банковские счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи Глушаковой из-за бракоразводного процесса.

Иск супруги футболиста о разделе имущества был зарегистрирован 28 сентября, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Косныреву.

«В рамках данного иска вынесено определение о наложении обеспечительных мер на совместное имущество, а именно на квартиры, машины и банковские счета», — пояснила Коснырева.

Напомним, Глушаковы женаты с 2009 года и воспитывают двоих детей.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил полузащитника Дениса Глушакова от тренировок из-за лайков в Instagram посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова. Также от тренировок был отстранен защитник Андрей Ещенко.