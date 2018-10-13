Пентагон заявил об утечке персональных данных сотрудников

Пентагон выясняет обстоятельства попадания к хакерам личных данных своих сотрудников…

«Четвертого октября министерство обороны выявило утечку персональных данных своих сотрудников», — передает РИА «Новости» со ссылкой на, сообщил представителя оборонного ведомства США подполковника Джозефа Буччино.

Причины и урон от произошедшего оцениваются. По словам Буччино, утечка данных произошла через компанию-подрядчика, которая предоставляла Пентагону услуги в части поездок персонала.

Напомним, мировой объем утечек конфиденциальных данных в 2017 году вырос с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей.

Ранее разгорелся скандал вокруг Facebook Inc. Социальную сеть уличили в передаче пользовательских данных производителям смартфонов. Так, за последние 10 лет компания заключила соглашения с как минимум 60 компаниями о предоставлении доступа к персональным данным.

