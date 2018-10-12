Долги по зарплате перед работниками в Пермском крае выросли в два раза

Просроченная задолженность организаций по зарплате перед работниками в Пермском крае составила 25,4 млн рублей. Данные по состоянию на 1 октября этого года приводит Пермьстат.

По информации ведомства, по сравнению с прошлым месяцем долги выросли в 2,1 раза. Самая большая задолженность у обрабатывающих производств — 19,9 млн рублей. В регионе наибольшая сумма задолженности сложилась в Лысьве.

Всего общая численность работников, перед которыми компании имеют просроченную задолженность по зарплате, составила 1 223 человека. Исходя из этого, сумма задолженности в расчете на одного работника составляет 20,6 тыс. рублей.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян снизились впервые за 2018 год.