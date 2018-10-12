В Сети появилось видео с моментом падения грузовика на Кировской дамбе в Казани

Накануне в Казани у поворота на Кировскую дамбу перевернулся грузовик с цистерной. Очевидцы зафиксировали этот момент на видео.

Видео: vk.com/chp_kazan

Судя по ролику, водитель грузовика неудачно вошел в поворот со стороны Речного техникума на дамбу и при падении задел несколько автомобилей.



В результате ДТП вчера в этом районе города образовалась пробка. Также было парализовано движение трамваев. Они стояли друг за другом до Речного техникума. «Реальное время» публиковало ролик с места аварии.