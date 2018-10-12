В Сети появилось видео с моментом падения грузовика на Кировской дамбе в Казани
Накануне в Казани у поворота на Кировскую дамбу перевернулся грузовик с цистерной. Очевидцы зафиксировали этот момент на видео.
Судя по ролику, водитель грузовика неудачно вошел в поворот со стороны Речного техникума на дамбу и при падении задел несколько автомобилей.
В результате ДТП вчера в этом районе города образовалась пробка. Также было парализовано движение трамваев. Они стояли друг за другом до Речного техникума. «Реальное время» публиковало ролик с места аварии.Происшествия Татарстан
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