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В Сети появилось видео с моментом падения грузовика на Кировской дамбе в Казани

15:49, 12.10.2018
В Сети появилось видео с моментом падения грузовика на Кировской дамбе в Казани
Фото: vk.com/kazanushka

Накануне в Казани у поворота на Кировскую дамбу перевернулся грузовик с цистерной. Очевидцы зафиксировали этот момент на видео.

Видео: vk.com/chp_kazan

Судя по ролику, водитель грузовика неудачно вошел в поворот со стороны Речного техникума на дамбу и при падении задел несколько автомобилей.

В результате ДТП вчера в этом районе города образовалась пробка. Также было парализовано движение трамваев. Они стояли друг за другом до Речного техникума. «Реальное время» публиковало ролик с места аварии.

Происшествия Татарстан
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