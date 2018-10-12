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Медведев назначил Андрея Николаева замглавы Минпросвещения

13:45, 12.10.2018
Медведев назначил Андрея Николаева замглавы Минпросвещения
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Андрея Николаева заместителем министра просвещения России.

«Назначить Николаева Андрея Викторовича заместителем министра просвещения Российской Федерации», — говорится в распоряжении, размещенном на портале правовой информации.

Ранее Николаев занимал пост заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Главой первого была назначена экс-министр образования и науки Ольга Васильева.

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