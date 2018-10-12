Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин о неудачной серии: «Сложно научить тому, как забивать голы»

ХК «Ижсталь» уступил на своей площадке казанскому «Барсу» (0:2) в матче Высшей хоккейной лиги.



Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин прокомментировал исход поединка:

— Который матч мы создаем много моментов, но, к сожалению, реализация нас подводит. Сложно научить тому, как забивать голы. Будем учить. Искали варианты усиления: может кто-то возьмет на себя игру, может кого-то прорвет. Пробовали всякие варианты, но, к сожалению, не получилось. Все вокруг, да около. Шайба до вратаря не доходит — соперник блокирует броски. Вот это то, чего нашей команде не хватает, поэтому с завтрашнего дня начнем учиться блокировать броски.