В Турции задержаны двое россиян по подозрению в связях с ИГ

В Турции были задержаны семь иностранцев, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».



При этом двое из задержанных — россияне. Еще четверо были из Сирии, один — из Египта.

«Подтверждаем факт задержания двух указанных российских граждан, другие обстоятельства выясняем», — передает РБК со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Ирину Касимову.

По информации DHA, россиян зовут Рашид Еникеев и Элана Рахманова. Во время обысков у них были конфискованы большое количество поддельных паспортов, а также цифровых материалов и документов, указывающих на связь с ИГ.

Ранее сообщалось, что главари международных террористических группировок приказали сторонникам не выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, а оставаться на территории России для создания ячеек.