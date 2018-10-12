РСПП предложил налоговые льготы пострадавшим от санкций компаниям – СМИ

Росийский союз промышленников и предпринимателей предложил поддержать налоговыми послаблениями бизнес, попавший под санкции. Соответствующее предложение президент РСПП Александр Шохин направил первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.



По его словам, компании, попавшие под санкции, вынуждены быстро менять структуру собственности, финансирования и управления, а из-за этого – платить дополнительные налоги, пишут «Ведомости».

В ряде случаев компании не могут получить документы за рубежом, чтобы выполнить российский закон о деофшоризации – правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Так, с 2017 года компании обязаны платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%. Шохин предлагает дать компаниям отсрочку в выплате налога с КИК на время действия санкций и сделать для них бессрочной безналоговую ликвидацию КИК.

РСПП также предлагает освободить от налогов долги компаний, если они из-за санкций не могут их обслуживать — упростить компаниям подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, а также снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.

Ранее сообщалось, что предельный срок действия специальных налоговых условий в России в рамках законопроекта о защите и поощрении капиталовложений могут продлить с 6 до 15 лет.