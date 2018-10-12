Покупатель изрезанной картины Бэнкси не будет отказываться от полотна

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Покупатель изрезанной картины уличного художника Бэнкси на аукционе оставит у себя приобретенный лот.

Как пишет ТАСС со ссылкой на аукционный до Sotheby's, владелица картины является давним коллекционером работ Бэнкси из Европы, имя которой не называется.

«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня [на руках] окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства», — заявила она.

Отмечается, что она переименовала произведение из «Девочки с шаром» на «Любовь в мусорном ящике».

Ранее картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась благодаря встроенному в раму шредеру. Произошло это сразу после того, как только ее продали за $1,4 млн. Позже Бэнкси опубликовал видео подготовки своей картины к самоуничтожению.