Уфимский «Женский сектор» победил на турнире, посвященном Дню Республики

11 октября на тренировочных поляx уфимского стадиона «Нефтяник» состоялся второй турнир среди любительских женских команд, приуроченный ко Дню Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».



Турнир прошел при поддержке ФК «Уфа». Почетными гостями мероприятия стали тренеры ФК «Уфа» — Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и полузащитник Азамат Засеев.



Уверенную победу в турнире одержала команда «Женского сектора» ФК «Уфа» обыграв в финале девушек из команды «Кызым» со счетом — 4:0. В матче за бронзу БСТ в серии пенальти взяли вверх над командой мам воспитанников Школы ФК «Уфа».