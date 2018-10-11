Новости спорта

15:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Уфимский «Женский сектор» победил на турнире, посвященном Дню Республики

14:22, 11.10.2018
Уфимский «Женский сектор» победил на турнире, посвященном Дню Республики
Фото: vk.com/ufafc

11 октября на тренировочных поляx уфимского стадиона «Нефтяник» состоялся второй турнир среди любительских женских команд, приуроченный ко Дню Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

Турнир прошел при поддержке ФК «Уфа». Почетными гостями мероприятия стали тренеры ФК «Уфа» — Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и полузащитник Азамат Засеев.

Уверенную победу в турнире одержала команда «Женского сектора» ФК «Уфа» обыграв в финале девушек из команды «Кызым» со счетом — 4:0. В матче за бронзу БСТ в серии пенальти взяли вверх над командой мам воспитанников Школы ФК «Уфа».

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты