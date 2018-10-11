Энвер Лисин стал игроком «Спартака»

Энвер Лисин, начинавший сезон в составе «Сибири», подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года. 32-летний форвард за свою карьеру играл в командах «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск), «Адмирал», ЦСКА, «Салават Юлаев».

С 2006 по 2010 годы выступал в Северной Америке, в том числе в НХЛ за «Финикс» и «Рейнджерс» (135 матчей, 24+18). Энвер Лисин — обладатель золотой медали юниорского чемпионата мира (2004), дважды серебряный призер молодежного чемпионата мира (2005, 2006), чемпион российской Суперлиги в составе «Ак Барса» (2006).



Нападающий присоединится к «Спартаку» по ходу нынешней выездной серии и будет выступать под номером 77.