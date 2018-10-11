Конкурс детского рисунка от Торгово-промышленной палаты

В рамках федерального проекта «Десятилетие детства» Торгово-промышленная палата Республики Татарстан объявляет конкурс детского рисунка «Моя семья».

Цели конкурса: раскрыть творческие способности детей, воспитать в детях чувства общности и сплоченности с семьей, а также стремление к саморазвитию.

К участию в конкурсе приглашаются дети трех возрастных категорий:

— с 3 до 7 лет, номинация «Моя семья — мой мир»;

— с 8 до 11 лет, номинация «Моя семья — мое будущее»,

— с 12 до 14 лет, номинация «Мы — предприниматели».

Участники могут представлять свои работы на конкурс лично или через родителей (законных представителей).

Рисунки на конкурс принимаются с 8 октября по 10 декабря 2018 года любым из предложенных способов:

По почте по адресу: 420111, Казань, ул. Пушкина, д. 18, ТПП РТ, с пометкой «На конкурс рисунков»

или

по e-mail на электронный адрес: tpp-rt@yandex.ru. В теме письма также необходимо указать: «На конкурс рисунков».

Подробности — на официальном сайте Торгово-промышленной палаты РТ.