Конкурс детского рисунка от Торгово-промышленной палаты
В рамках федерального проекта «Десятилетие детства» Торгово-промышленная палата Республики Татарстан объявляет конкурс детского рисунка «Моя семья».
Цели конкурса: раскрыть творческие способности детей, воспитать в детях чувства общности и сплоченности с семьей, а также стремление к саморазвитию.
К участию в конкурсе приглашаются дети трех возрастных категорий:
— с 3 до 7 лет, номинация «Моя семья — мой мир»;
— с 8 до 11 лет, номинация «Моя семья — мое будущее»,
— с 12 до 14 лет, номинация «Мы — предприниматели».
Участники могут представлять свои работы на конкурс лично или через родителей (законных представителей).
Рисунки на конкурс принимаются с 8 октября по 10 декабря 2018 года любым из предложенных способов:
По почте по адресу: 420111, Казань, ул. Пушкина, д. 18, ТПП РТ, с пометкой «На конкурс рисунков»
или
по e-mail на электронный адрес: tpp-rt@yandex.ru. В теме письма также необходимо указать: «На конкурс рисунков».
Подробности — на официальном сайте Торгово-промышленной палаты РТ.Мероприятия Татарстан
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