Минобрнауки РТ потратит 18,4 млн рублей на обучение студентов истории и экономике тюркских народов

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на обучение студентов по профилям «История тюркских народов», «История искусств тюрко-мусульманского мира», «История, экономика и культура тюркских народов», «Политика и экономика тюркских народов».

На эти цели из бюджета РТ потратят 18,4 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, предоставить высшее образование по программам бакалавриата и магистратуры планируется 156 молодым людям, уже имеющим среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.

Исполнитель должен предоставить помещение в Казани для проведения обучения в очной форме по учебному плану, предоставленному Минобрнауки. Объем каждой образовательной программы обязан составлять не менее 2 160 часов.

Услуги должны быть оказаны с момента заключения государственного контракта по 31 августа 2019 года.

Ранее Минобрнауки РТ опубликовало тендер на организацию Дней татарского просвещения в Финляндии, Казахстане, Крыму и Ульяновской области.