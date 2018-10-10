Итоги дня: перестановки в исполкоме Казани, подорожание ОСАГО, Кокорина объявят в розыск

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 10 октября.

В исполкоме Каазани произошли рокировки. Новым главой Советского района города вместо Рустема Гафарова стал Роман Фатхутдинов. Гафаров ушел на повышение. Он будет назначен на должность первого замруководителя исполкома столицы РТ.

Кроме того, в ближайшее время свой пост покинет глава Авиастроительного и Ново-Савиновского района Тимур Алибаев на фоне скандала с долгами ветерана Великой Отечественной войны. Его место займет первый заместитель Роберт Гарипов.

Стоимость ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось. Поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности и региональный коэффициент. Если они будут одобрены, стоимость полиса будет колебаться на 40% выше и ниже базового тарифа.

Дальнейшее развитие получила история с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. На футболистов завели уголовное дело по статье «Хулиганство». При этом Кокорин, в отличие от Мамаева, не явился на допрос по делу. Его объявят в федеральный розыск.

Под Казанью Следком задержал 60-летнего гендиректора и учредителя ООО «Барсэлитстрой+» Завдята Камалова. Его подозревают в мошенническом хищении 102 млн рублей по соцпрограммам. Ранее на него завели дело о невыплате зарплаты работникам.

Участница феминистской панк-группы Pussy Riot и одна из основательниц «Медиазоны» Надежда Толоконникова сообщила, что интернет-СМИ получило $4 тысячи за съемки сериала «Карточный домик». Также в интервью Юрию Дудю она рассказала за что ее облили зеленкой в Нижнем Новгороде.