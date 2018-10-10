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Минниханов может встретиться с министром спорта России на форуме в Ульяновске

17:54, 10.10.2018
Минниханов может встретиться с министром спорта России на форуме в Ульяновске
Фото: kremlin.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов может провести встречу с министром спорта Павлом Колобковым на площадке VII Международного форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске.

«Уточняется возможность встречи Рустама Минниханова с Павлом Колобковым» — рассказал источник ИА "Татар-информ".

По информации пресс-службы президента РТ, Минниханов сейчас находится с рабочей поездкой в Ульяновске. Основной целью его поездки является участие в форуме.

Напомним, что форум «Россия – спортивная держава» стартовал в Ульяновске сегодня. На пленарном заседании форума, посвященном теме «Физическая культура и спорт: основные задачи развития», выступил президент России Владимир Путин.

ОбществоВласть Татарстан
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