Пробы с корабля «Союз» переданы криминалистам — СМИ

Фото: NASA

Мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09», в котором ранее была обнаружено отверстие от сверла, а также стоявший в корабле пылевой фильтр, в который могла забиться металлическая стружка, переданы криминалистам.

«В Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» после посадки в Казахстане доставлен опечатанный спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08». В присутствии компетентных органов и руководства предприятия производилась выемка из капсулы доставленных грузов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.